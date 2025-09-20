Der Co-CEO von Netflix hielt die ursprüngliche Umstellung auf Streaming für "verrückt"

HQ

Heute sind Netflix und Streaming zwei Vögel einer Feder. Das eine kann nicht in einem Atemzug gesagt werden, ohne das andere. Aber es gab eine Zeit, in der Netflix keine Streaming-Plattform war... Ja, jüngere Leute, die Netflix vielleicht nur als Streaming-Site kennen, könnten entsetzt sein, wenn sie erfahren, dass sie früher physische Medien per Post vermietet haben, mit der Idee, im Wesentlichen eine physische Medienbibliothek zu sein, ähnlich wie Blockbuster, aber ohne die Notwendigkeit physischer Geschäfte. Verrückt, oder? Netflix könnte immer noch als solches agieren, wäre da nicht der Vorsitzende und Mitbegründer Reed Hastings, der in einem seiner ersten Treffen mit Co-CEO Ted Sarandos andeutete, dass Streaming die Zukunft sei.

Diese Verschiebung schockierte Sarandos, wie er kürzlich in einer Podcast-Episode über Aspire mit Emma Grede (danke, Variety) verriet, in der er erklärte, dass Hastings' Idee "für mich verrückt klang".

Sarandos fügte hinzu: "Reed sagte, dass die gesamte Unterhaltung über das Internet in die Haushalte kommen wird. Zu dieser Zeit kam keine Unterhaltung mehr über das Internet in die Haushalte. Es war zu langsam und zu teuer." Hastings erklärte: "Wenn Sie glauben, dass Sie Ihre Unterhaltung immer noch im Kabel bekommen werden, sollten Sie diesen Job nicht nur nicht annehmen – kaufen Sie nicht meine Aktien, wenn ich an die Börse gehe."

Dies veranlasste Sarandos zu erklären, dass er "nicht einmal sicher war, ob ich ihm glaubte, um ehrlich zu sein. Aber ich dachte, dass dieser Kerl, das ist die Art von Person, die die Welt in irgendeiner Dimension verändert."

Hastings war eindeutig auf dem richtigen Weg, denn Netflix hat sich inzwischen zu einem der größten Unterhaltungsunternehmen der Welt und zu einem Pionier im Bereich Streaming entwickelt.