Der Co-CEO von Iron Galaxy geht nicht davon aus, dass In-Game-Werbung oder Produktplatzierung zur gängigen Praxis werden

Es ist ganz klar, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden, was die Umsatzstrategien für Spiele angeht. Zu Beginn der neuen Konsolengeneration haben viele Titel ihren Einführungspreis von 60 auf 70 Pfund erhöht, und Jahre zuvor war es üblich, Spiele für 50 Pfund zu sehen. Da die Entwicklungskosten steigen, gehen viele davon aus, dass wir in naher Zukunft wieder einen Preissprung erleben werden, aber könnte dies durch die Einführung neuer Wege gestoppt werden, um Einnahmen im Spiel zu generieren, vielleicht in Form von In-Game-Werbung oder Produktplatzierung?

Um genau dieses Thema zu diskutieren, sprach Ricardo C. Esteves von DesignRush mit Adam Boyes, dem Co-CEO von Iron Galaxy Studios, wo er seinen Senf zu der ganzen Angelegenheit gab.

Auf die Frage nach In-Game-Werbung sagte Boyes: "In vielerlei Hinsicht wird der AAA-Gaming-Bereich durch die Präzedenzfälle definiert, die im Laufe der Jahre geschaffen wurden, um Spieler zu unterhalten. Premium-Spielerlebnisse müssen immersiv sein. Für Gamer ist es sehr schwierig, Unterbrechungen dieses Erlebnisses aus Marketing- oder Vertriebsgründen zu tolerieren.

"Einen Eintrittspreis zu verlangen, gibt ihnen die pure Flucht, die sie bevorzugen. Gamer sind bereit, für ein sauberes Erlebnis zu bezahlen, ähnlich wie Filmfans eine Blu-Ray kaufen oder einen Premium-Streaming-Dienst wie Netflix abonnieren, um das Erlebnis frei von Werbeunterbrechungen zu halten."

Im Anschluss daran wurde Boyes nach Product Placement gefragt und ob dies stattdessen eine effektive Strategie sein könnte. Er antwortete: "Historisch gesehen ist es überhaupt nicht wahrscheinlich, dass Spieler vermarktet werden, wenn sie ihre Erfahrungen genießen. Wir haben gesehen, dass Fortnite und Roblox als Plattformen dienen, auf denen Spieler mit Marken interagieren können, aber sie sind die Innovatoren und Ausreißer. Die anderen bemerkenswerten Beispiele, darunter Spiele, die in einer Welt spielen, in der Werbung üblich ist.

"Sportspiele können an Orten oder in Arenen stattfinden, in denen Werbung Teil der Szenerie ist. Oft bietet sich die beste Gelegenheit, bei Spielern zu werben, außerhalb des Spiels.

"Es gibt einen riesigen Markt für den Verkauf von Produkten, die ihren Lebensstil ergänzen, seien es Peripheriegeräte für ihr Hobby, Möbel für ihre Spielzimmer, Merchandise, um ihre Leidenschaften zu feiern, oder Mode, die es ihnen ermöglicht, sich als Menschen auszudrücken, die gerne Spiele spielen."

Im Wesentlichen scheint es, als ob viele dieser Methoden zwar in anderen Arten von Spielen (wie mobilen Titeln oder Free-to-Play-Erlebnissen) oder in anderen Bereichen der Unterhaltung verwendet werden, wir aber wahrscheinlich nicht erwarten sollten, dass In-Game-Werbung oder Produktplatzierungen bald in die meisten AAA-Titel eindringen werden.