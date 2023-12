Der Co-Autor von Rebel Moon möchte, dass es Ihre nächste Lieblings-Sci-Fi-Serie wird

HQ

Zack Snyder's Rebel Moon - Part One: A Child of Fire soll diesen Freitag, den 15. Dezember, in die Kinos kommen, und kürzlich betraten Schauspieler, Autoren und mehr den roten Teppich für die Premiere des Sci-Fi-Epos.

Im Gespräch mit DiscussingFilm auf dem roten Teppich sprach Co-Autor Kurt Johnstead darüber, dass er einige ehrgeizige Pläne für die Zukunft hat und möchte, dass der Film sich ausdehnt und ein bekanntes Sci-Fi-Franchise auf der ganzen Welt wird.

"Irgendwann kann man sagen: 'Okay, das ist meine Lieblings-Sci-Fi-Fantasy-Serie'", sagte er. Im Moment ist bereits eine Fortsetzung in Arbeit, die nächstes Jahr erscheinen soll, und danach scheint der Plan zu sein, dass dieses Universum noch weiter wächst.

Freust du dich auf Rebel Moon - Part One: A Child of Fire und glaubst du, dass es ein gutes Sci-Fi-Franchise wird?