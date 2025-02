Der Clayface Film wird eine "Horror-Thriller-Tragödie" sein

HQ

Ende letzten Jahres haben wir euch von einem weiteren bevorstehenden Projekt für das DCU berichtet, nämlich einem Horrorfilm mit dem Bösewicht Clayface , geschrieben von Mike Flanagan (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher).

Jetzt berichtet Deadline, dass das Projekt an Fahrt aufnimmt und dass DC/Warner derzeit nach einem Regisseur sucht und das Casting begonnen hat, wobei der ausgewählte Regisseur das letzte Wort hat. Die heißesten Kandidaten sind derzeit Jeff Waldow (Wahrheit oder Pflicht) und James Watkins (Speak No Evil)

Laut der gleichen Quelle wird der kommende Film als "Horror-Thriller-Tragödie" beschrieben, in der wir auf eine andere Clayface treffen werden, als wir es von anderen DC-Projekten gewohnt sind.

Der Film soll am 11. September 2026 Premiere feiern, daher ist es wahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten weitere Details über das Projekt online gehen werden.