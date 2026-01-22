Der Clair Obscur: Expedition 33 Creator sagt, größer sei nicht besser für die Spieleentwicklung

HQ

Es fühlt sich an, als würden wir seit April 2025 ununterbrochen über neue Erfolge für Clair Obscur: Expedition 33 berichten und Verkaufszahlen, begeisterte Kritiken und eine rekordverdächtige Anzahl von Game of the Year Awards feiern. Was viele überrascht hat, ist, dass es trotz seiner beeindruckenden Grafik und des tiefgründigen Gameplays von einem relativ kleinen Team mit relativ geringem Budget entwickelt wurde.

Aber das ist offenbar die falsche Sichtweise, laut Gründer und Creative Director von Sandfall Interactive, Guillaume Broche. Im Gegenteil, er glaubt, dass es eine Stärke ist, weniger Menschen zu haben. In einem Interview mit Edge Magazine (über GamingBolt) erklärt er:

"Nein, ich denke, es ist gut, Einschränkungen zu haben, wenn man kreativ ist. Es ist der beste Weg, die beste Version von sich selbst zu sein. Wir könnten jetzt, wo wir viel mehr Geld haben, skalieren, aber ich würde sagen, es ist für uns nicht verlockend, denn selbst das Managementteam und ich müssten praktisch zusammenarbeiten und Dinge selbst erledigen.

Wir lieben es mehr, Spiele zu machen, als wir es lieben, zu managen, deshalb wollen wir das weiterhin tun. Diese letzten fünf Jahre waren einige der besten meines Lebens, und ich möchte wieder so glücklich sein."

Das kleinere Team bringt laut leitendem Programmierer Tom Guillermin auch weitere Vorteile mit. Es macht alle geschlossener, was die Zusammenarbeit erleichtert:

"Was die Teamdynamik angeht, kennt jeder jeden im Team, und die Leute sind es gewohnt, zusammenzuarbeiten. Jetzt haben wir das Glück, eine solide Grundlage aus dem vorherigen Projekt zu haben, aber Expansion um des Wachsens willen ist nicht unsere Vision."

Kurz gesagt, es klingt so, als sollten wir auch nicht erwarten, dass Sandfall Interactive in Zukunft wächst. Sie haben einen Weg gefunden, sich zu entwickeln, der zu ihnen passt, und wenn das Ergebnis Titel wie Clair Obscur: Expedition 33 sind, neigen wir dazu, dass sie als Studio auf dem richtigen Weg sind.