Der chinesische Riese bewirbt sich um Mediamarkt und stößt auf Widerstand der EU

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Der deutsche Elektronikhändler Mediamarkt scheint auf dem besten Weg zu sein, chinesisch zu werden. Der E-Commerce-Riese JD.com hat ein Gebot für Ceconomy (Eigentümer von Mediamarkt und Saturn) im Wert von 2,5 Milliarden Dollar abgegeben, doch Realtid berichtet nun, dass der Deal möglicherweise auf ein Problem gestoßen ist.

Die Europäische Kommission vermutet, dass JD.com in China erhebliche staatliche Subventionen erhalten hat, was es nach der Foreign Subsidies Regulation für den Kauf nicht in Frage stellen würde. Diese staatlichen Subventionen haben es dem Unternehmen ermöglicht, ein höheres Angebot als seine Wettbewerber abzugeben.

Mit anderen Worten: Das letzte Wort ist noch nicht ausgesprochen worden. Der Deal sollte ursprünglich später in diesem Jahr abgeschlossen werden.