Der chinesische Fast-Fashion-Riese Shein verliert 99 Millionen Dollar durch Trump-Zölle

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Der chinesische Einzelhändler und Fast-Fashion-Riese Shein hat bekannt gegeben, dass er im ersten Quartal 2026 einen Verlust von 99 Millionen Dollar hinnehmen musste, nachdem der Verkauf vor allem auf die von US-Präsident Donald Trump auf kleine Pakete verhängten Zölle zurückzuführen war. Dieser Verlust erscheint besonders deutlich im Vergleich zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals des Vorjahres, das zu einem Nettogewinn von 395 Millionen US-Dollar führte.

Laut BBC erfolgt die Bekanntgabe dieser Finanzergebnisse im Rahmen von Sheins Vorbereitung auf den Einstieg an die Börse in Hongkong. "Als Reaktion auf die erhöhten Zölle und Steuern verfolgen wir eine Vielzahl von Optionen, darunter die Erhöhung unserer Preise auf dem US-Markt, um einen Teil der gestiegenen Kosten auszugleichen." sagte Shein.

Neben dem Umsatzverlust meldete Shein auch einen Verlust von 328 Millionen Dollar auf dem Papier aufgrund einer Buchhaltungsänderung für Sonderinvestorenaktien. Außerdem behauptet das Unternehmen, dass der Iran-Krieg die Nachfrage belastet habe, was zu höheren Kosten und verzögerten Lieferungen geführt habe.

Es wird erwartet, dass die Hongkonger Börsennotierung von Sheins Aktien innerhalb der kommenden Monate veröffentlicht wird. Dann könnte es sich bessern, da der Fast-Fashion-Riese weiterhin Vielversprechen für Investoren zeigt, aber im Moment haben Trumps Zölle besonders hart getroffen.