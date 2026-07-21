Der chinesische Einzelhändler AliExpress wurde von der EU mit einer Rekordgeldstrafe von 550 Millionen Euro belegt

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Die Europäische Kommission hat den chinesischen Einzelhandelsriesen AliExpress mit Geldstrafen belegt, nachdem sie erklärt hatte, dass er seine gesetzlichen Verpflichtungen zur Bewertung des Risikos illegaler und unsicherer Waren auf seiner Plattform nicht erfüllt hat. Der Einzelhandelsriese, der allein in Europa fast 200 Millionen Nutzer hat, hat auf die Geldstrafe reagiert, indem er sie als "unverhältnismäßig" bezeichnete.

AliExpress plant, gegen die Geldstrafe Berufung einzulegen, die die höchste nach dem Digital Services Act verursacht wurde. Die Geldstrafe hätte schlimmer ausfallen können, da das Gesetz Bußgelder von bis zu 6 % des Unternehmensumsatzes erlaubt. Mit einem Umsatz von 122 Milliarden Euro im letzten Jahr kommen 550 Millionen Euro nicht wirklich annähernd heran. Die Geldstrafe wurde nach einer zweijährigen Untersuchung von AliExpress verhängt, wobei die Europäische Kommission erklärte, dass der Einzelhandelsriese die EU-Standards nicht eingehalten habe.

"Die Verbreitung von gefälschter Kleidung, unsicheren Spielzeugen, gefährlichen Kosmetika und anderen illegalen und schädlichen Produkten ist kein unvermeidlicher Kostenfaktor beim Online-Einkauf – es ist ein Versagen von AliExpress, seinen Verpflichtungen nachzukommen", sagte die EU-Technikchefin Henna Virkkunen (über die BBC).

"AliExpress hat sich verpflichtet und ist weiterhin verpflichtet, unsere Verpflichtungen gegenüber den Verbrauchern zu erfüllen. Wir investieren erhebliche Ressourcen in Risikobewertung und -minderung, Produktsicherheit und Verbraucherschutz. Die heutige Entscheidung und die unverhältnismäßige Geldstrafe ignorieren unseren soliden Risikomanagementrahmen und die bedeutenden, proaktiven Verbesserungen, die wir vorgenommen haben. Wir werden gegen die Entscheidung Berufung einlegen", teilte AliExpress in einer Erklärung mit.

Dies ist nicht der einzige große chinesische Einzelhändler, der mit einer solchen Geldstrafe konfrontiert ist. Anfang des Jahres erhielt Temu eine Geldstrafe von 200 Millionen Euro für die Zulassung illegaler Produkte, darunter gefährliches Babyspielzeug.