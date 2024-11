Der Chef von Take-Two ist "nicht wirklich besorgt" über die Leistung der Xbox Series S für Grand Theft Auto VI

HQ

Microsoft verfolgte bei dieser Generation einen ganz anderen Ansatz und brachte Ende 2020 sowohl die Xbox Series S als auch die X auf den Markt. Ersteres ist, wie Sie wissen, ein volldigitales Gerät mit geringerer Leistung, das den Einstieg in die neue Generation billiger macht.

Aber während es für viele mehr als genug ist, argumentieren andere, dass es so schwach ist, dass es zu einer Belastung für die gesamte Generation wird, und dass Microsoft seine Forderung fallen lassen sollte, dass alle Xbox Series X-Titel auch für die Xbox Series S auf den Markt kommen sollten. Wie sieht Rockstar das? Sie arbeiten an Grand Theft Auto VI, von dem erwartet wird, dass es die Grenzen dessen erweitert, was technisch mit einem Spiel möglich ist - wird die Series S das bewältigen?

Der Chef von Take-Two, Strauss Zelnick, äußerte sich im Zusammenhang mit dem jüngsten Quartalsbericht zu diesem Thema und erklärte, dass er darin kein Problem sehe:

"Schauen Sie, wir unterstützen die Plattformen, auf denen die Verbraucher so lange sind, wie sie da sind, und wir finden einen Weg, Plattformen trotz unterschiedlicher Technologieniveaus zu unterstützen. Unsere Labels sind wirklich gut darin. Ich mache mir keine Sorgen."

Grand Theft Auto VI wird nächstes Jahr veröffentlicht und dann werden wir sehen, wie gut es auf der Xbox Series S läuft, die bereits am 20. November auf die Probe gestellt wird, wenn S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erscheint. Ein Spiel, von dem erwartet wird, dass es auch die Messlatte für die Konsolengrafik hoch legt.