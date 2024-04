Der Chef von Saber Interactive hält 70-Dollar-Spiele für nicht nachhaltig

HQ

Die Idee eines 70-Dollar-Spiels ist zwar eine bittere Pille, aber da Spiele immer komplexer werden, die Entwicklung länger dauert und die Inflation im Allgemeinen berücksichtigt wird, können Sie verstehen, warum der Preis von Spielen gestiegen ist. Dennoch sind es keine guten Nachrichten für die Verbraucher, und Matthew Karch, CEO von Saber Interactive, sieht das und denkt, dass die 70-Dollar-Spielpraxis eine gefährdete Spezies ist, die irgendwann in den Eimer treten wird.

Im Gespräch mit IGN zu diesem Thema ging Karch sogar so weit zu sagen: "Ich denke, da die Herstellung von Spielen teurer wird, wird der 70-Dollar-Titel den Weg des Dodo [Vogels] gehen. Tue ich. Ich glaube einfach nicht, dass es nachhaltig ist."

Er fuhr fort: "Schauen Sie, Sie erinnern sich an den Hype um Cyberpunk, der meiner Meinung nach letztendlich ganz gut abgeschnitten hat, aber wenn die Erwartungen so hoch sind und so viel Geld in einen Titel gesteckt wird, ist es für die Firma, die es macht, enorm riskant. Was ist, wenn es fehlschlägt?

"Erinnerst du dich, was passiert ist, als Ubisoft vor ein paar Jahren alle ihre Titel aus dem Jahr gerutscht sind und sie dann plötzlich an einem ganz anderen Ort waren? Es ist schwer, sich davon zu erholen. Ich denke, der Markt wird sich auf eine Entwicklung verlagern, die nicht unbedingt von geringerer Qualität ist, aber der Schwerpunkt wird darauf liegen, Wege zu finden, um die Kosten zu senken."

Er glaubt nicht nur, dass Spiele billiger werden als in letzter Zeit und dass Entwickler und Publisher neue Wege erkunden werden, um Spiele billiger zu machen, sondern Karch glaubt auch, dass wir in den kommenden Jahren auf eine Spieleknappheit blicken werden.

"Ich denke, dass es in den kommenden Jahren einen echten Mangel an Spielinhalten geben wird. Sie haben gesehen, wie viele Entlassungen es gegeben hat, Sie sehen, wie viele Spiele gekillt wurden. Aber wir haben viele gute Projekte am Laufen, auf die ich stolz bin und die mir sehr, sehr am Herzen liegen."

Stimmen Sie der Meinung von Karch zu, in welche Richtung sich die Branche entwickelt, und glauben Sie, dass die Verbraucher am Ende davon profitieren werden?