Der Chef von Paramount Games möchte AAA-Titel günstiger machen, will aber nicht auf KI zurückgreifen, um das zu machen

HQ

Paramount Games-Chef Shawn Kittelsen weiß, dass die Entwicklung von AAA-Spielen Herausforderungen bevorsteht, aber er will nicht davor zurückschrecken, große Blockbuster-Titel wie Marvel 1943: Rise of Hydra und Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin zu schaffen.

Im Gespräch mit The Game Business sagte Kittelsen, dass er zwar große AAA-Erlebnisse möchte, aber hofft, nicht in die Falle zu tappen, Hunderte Millionen Dollar dafür auszugeben. "Also, was wir tun, muss durch den Lärm hindurchdringen, aber nicht immer mit großem Aufwand durch den Lärm. Manchmal kann es mit großer Innovation durchschlagen", sagte er.

"Wir wollen angemessen große Wetten darauf eingehen, wo der Markt heute steht, und das bedeutet alles von der Erkundung neuer Arbeitsweisen mit Co-Entwicklern und Support-Teams bis hin zu einem sehr strengen Governance-Prozess, bei dem wir nicht am ersten Tag mit einem Team von 300 Personen starten, sondern mit einem kleinen Team, das an der Kernvision arbeitet, Kernmechaniken, Geschichte, Kunst und Konzept, und dann allmählich, während wir jedes dieser Spielteile validieren, bis wir uns zu dem Punkt fühlen, an dem wir uns sicher fühlen, die Produktion zu skalieren und voranzukommen."

Kittelsen gibt zu, dass es schwer ist, das in die Praxis umzusetzen. Seine Methoden klingen tatsächlich so, als könnten sie zu viel Vertragsarbeit führen, da Leute nur dann für Rollen kommen, wenn das Spiel bereit ist, oder vielleicht braucht es einfach viele Leute bei Paramount Games, die zu anderen Projekten wechseln. Was sie im Moment jedoch nicht brauchen wird, ist KI.

"Es wäre wirklich einfach, bei Investoren Punkte zu gewinnen, wenn man sagt: 'Ja, wir werden einfach KI nutzen, um alles schneller, günstiger, besser zu machen.' Aber diese Werkzeuge sind noch nicht so reif, dass wir sagen können, dass wirklich bedeutende Einsparungen zu finden sind", sagte Kittelsen. Er erklärte, dass es zwar einige Dinge gibt, die KI beschleunigen kann, die Entwicklung von Inhalten aber nicht viel schneller wird. "Wir wollen, dass menschliche Hände an unseren Produkten sind," sagte Kittelsen und fand es heuchlerisch zu behaupten, die Spiele, die Paramount mache, seien von Fans gemacht, nur um dann zu sagen, tatsächlich habe eine Maschine sie gemacht.