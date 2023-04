Der Chef von Naughty Dog hält das nächste Spiel des Studios für das beste

Naughty Dog arbeitet derzeit an einem Multiplayer-Titel, der auf The Last of Us basiert und zuvor als das größte Projekt in der Geschichte des Studios bezeichnet wurde - aber Neil Druckmann hat verraten, dass auch das andere Nebenprojekt in Arbeit ist.

Kürzlich fragte der The Game Awards-Account, welches Naughty Dog-Spiel dein Lieblingsspiel ist, und die Antworten strömten herein, wobei die Leute für alles stimmten, von The Last of Us: Part II bis hin zu alten Jak & Daxter-Titeln. Naughty Dog's eigener Game Director Kurt Margenau arbeitet an dem geheimnisvollen neuen Spiel und wollte sich ebenfalls dazu äußern. Er antwortete so:

Es ist nicht bekannt, ob er sich auf den nächsten Titel des Studios bezieht, bei dem es sich wahrscheinlich um ein The Last of Us-Projekt handelt, oder ob es sein nächstes Spiel ist, das das geheime neue Spiel ist. So oder so, die Aufregung steigt und wir hoffen, so schnell wie möglich mehr zu sehen.

Welches Naughty Dog-Spiel ist dein Favorit?