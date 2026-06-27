Der Chef von Moon Studios sagt, der Xbox Game Pass hätte mit mehr "Smash-Hit"-Spielen Erfolg haben können

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Thomas Mahler, CEO von Moon Studios, hat einige treffende Worte für Xbox Game Pass. Im Vergleich des Abonnementdienstes mit dem Kommunismus sagt Mahler, dass ein Dienst wie Game Pass Entwickler nicht dazu anregt, mit ihren Spielen "die Extrameile zu gehen". Wenn das der Fall wäre, würden wir mehr große Erfolge sehen, was etwas wie Game Pass braucht, um Abonnenten zu halten und mehr anzulocken.

"Die Game Pass-Strategie hätte funktionieren können, wenn Leute dazu gekommen wären. Das Problem ist, dass sie es nicht taten, und der Softwarekatalog war einfach bei weitem nicht gut genug, um die Leute dazu zu bringen, jeden Monat glücklich das Abonnement zu bezahlen", erklärte Mahler in den sozialen Medien. Er fügte hinzu, dass die Idee, dass etwas Neues ist, für Spieler sehr wichtig ist, das heißt, sie suchen ständig nach frischem Inhalt, der besser ist als das, was sie zuvor hatten.

"Du brauchst die Spiele, die deine Studios produzieren, um Riesenhits zu werden, kulturelle Events, die jeder spielen will – aber was war das große Xbox-Spiel der letzten Jahre, das einfach herrlich gut war? Dieses Spiel existiert nicht. Fast jedes First-Party-Studio in den letzten Jahren ist im Straucheln geraten. Man würde wollen, dass Bethesda ein 'Skyrim im Weltraum' erschafft, das besser sein sollte als Skyrim, denn das war ein altes Spiel: Aber wir haben stattdessen Starfield bekommen", fuhr Mahler fort.

Der Xbox Game Pass hat viele Titel für Spieler verfügbar und bietet weiterhin eines der besten Schnäppchen im Gaming, wenn man bereit ist, alles zu spielen, was dort erscheint. Call of Duty war bis vor Kurzem dabei, aber es fällt schwer, sich eine Reihe von Blockbuster-Titeln vorzustellen, die Game Pass so hätten verkaufen können wie der Abonnementdienst, der er sein wollte. Ein oder zwei Titel stechen jedes Jahr hervor, aber manche Spieler kaufen sie lieber, als sie über eine monatliche Rechnung zu bekommen.