Der Chef von Marvel Entertainment wurde von Disney gefeuert

Marvel-Chef Ike Perlmutter wurde gefeuert, bestätigt der neue (ehemalige) Disney-Chef Bob Iger. In einem Versuch, das Unternehmen nun wieder auf Kurs zu bringen und dabei im Jahr 2023 Milliarden einzusparen, haben sie unter anderem 7.000 Mitarbeiter entlassen, VFX-Managerin Victoria Alonso gefeuert und den CEO aller Marvel Entertainment entledigt.

Diese ganze Abteilung wird nun unter Marvel Studios geworfen, die von Kevin Feige kontrolliert wird, und wir können uns vorstellen, dass Feige sich heute freut, da Perlmutter und er sich schon einmal an die Kehle gegangen sind. Einmal wollte Perlmutter Feige feuern, was unter anderem zu einem öffentlichen Streit führte.

Iger spricht über die Angelegenheit: "Die schwierige Realität, dass viele Kollegen und Freunde Disney verlassen, ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen. Dieses Unternehmen ist die Heimat der talentiertesten und engagiertesten Mitarbeiter der Welt, und so viele von Ihnen bringen eine lebenslange Leidenschaft für Disney in Ihre Arbeit hier ein. Das ist ein Teil dessen, was die Arbeit bei Disney so besonders macht. Es macht es auch umso schwieriger, sich von wunderbaren Menschen zu verabschieden, die uns wichtig sind. Ich möchte jedem ausscheidenden Mitarbeiter meinen aufrichtigen Dank und meine Wertschätzung für Ihre zahlreichen Beiträge und Ihre Hingabe an dieses geliebte Unternehmen aussprechen."

Danke, The New York Times.