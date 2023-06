Der Chef von CD Projekt Red findet den Start von Cyberpunk 2077 nicht so schlecht, wie alle sagen, und findet Kritik übertrieben

HQ

"Es wurde cool, uns zu hassen, und das Spiel war bei der Veröffentlichung nicht annähernd so schlecht, wie viele behaupten - die ersten Kritiken waren sogar positiv." Nun, was ist mit denjenigen von euch, die Cyperpunk 2077 am 10. Dezember vor fast drei Jahren gespielt haben? Ist die obige Aussage etwas, dem Sie zustimmen würden? Wir bei The Reaction und die meisten Gamer würden diese Frage wahrscheinlich mit Nein beantworten, aber der PR-Manager von CD Project Red ist anderer Meinung und hatte während eines langen Interviews mit Gamesindustry (unter anderem) folgendes zu sagen:

"Ich glaube tatsächlich, dass Cyberpunk beim Start viel besser war, als es aufgenommen wurde, und sogar die ersten Kritiken waren positiv."

"Dann wurde es eine coole Sache, es nicht zu mögen. Wir sind sehr schnell vom Helden zum Nullpunkt geworden. Das war der schwierige Moment. Wir wussten nicht, was passierte. Wir wussten, dass das Spiel großartig ist, ja, wir können es verbessern, ja, wir müssen uns Zeit nehmen, um es zu tun, und wir müssen einige Dinge neu aufbauen."

"Das hat uns viel Zeit gekostet, aber ich glaube nicht, dass wir jemals kaputt waren. Wir haben immer gesagt: Lasst uns das machen."

Natürlich ist seit diesem schicksalhaften Dezembertag viel passiert und Cyberpunk 2077 ist heute ein viel vollständigeres und besser funktionierendes Spiel als bei der Veröffentlichung, auch wenn viele zuvor gemachte Versprechungen nie erfüllt wurden. Die Erweiterung Phantom Liberty ist nur noch wenige Monate entfernt und verspricht, neben all den neuen Inhalten, ein großes Update des Basiserlebnisses. Hier in der Redaktion sind wir vorsichtig optimistisch und gespannt, was CDPR auf die Beine gestellt hat.

Was erwartest du von Phantom Liberty? Wirst du die Erweiterung spielen oder hast du Cyberpunk 2077 aufgegeben?