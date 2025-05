Der Chef der Disney TV-Studios verrät, ob wir mehr als nur vier Episoden des Malcolm in the Middle Revivals sehen könnten

Als eine der beliebtesten Sitcoms ihrer Zeit hat Malcolm in the Middle eine ganze Reihe von Fans gewonnen. Die Fans, die, als angekündigt wurde, dass eine Mini-Revival-Serie in Arbeit war, wenig tun konnten, um ihre Aufregung zu zügeln.

In diesen vier Episoden erfahren wir mehr über das Leben von Lois, Hal und ihren Jungs (und Mädchen!) in den Jahrzehnten seit dem Ende der Serie. In vier Episoden werden wir nicht viel Inhalt bekommen, aber laut Eric Schreier, dem Chef der Disney TV Studios, besteht die Chance auf mehr.

"Ich finde die Drehbücher wirklich lustig und ich bin wirklich gespannt, wie sich alles zusammenfügt. Es sind vier Episoden angelegt", sagte Schreier gegenüber Deadline. "Wenn es ein großer Erfolg wird, gibt es immer ein Gespräch, gibt es einen Weg, mehr davon zu machen? Wir werden sehen."

Also, keine Versprechungen, und wie üblich scheint es, dass die Zukunft der Serie davon abhängt, ob die Leute sie sehen. Das Malcolm in the Middle Revival wird später in diesem Jahr auf unsere Bildschirme kommen, wenn Fans also mehr davon wollen, sollten sie besser anfangen, es zu schauen, wenn es ausgestrahlt wird.

