Der CFO von Sony verspricht, dass Marathon in diesem Geschäftsjahr starten wird

Bungie hatte es mit Marathon schwer, da das Live-Projekt bereits im September erscheinen sollte, aber die ersten Eindrücke von Fans und Community waren besonders dürftig, was den Schöpfer von Destiny dazu veranlasste , das Spiel vorerst auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Es ist ein paar Monate her, seit die Ankündigung der Verzögerung erfolgte, ein Update, das sogar die Entwickler überraschte, und obwohl es keine festen Informationen darüber gab, wann wir mit Marathon rechnen können, hat sich Sonys Chief Financial Officer in einem Q&A-Call nach der Enthüllung des jüngsten Finanzberichts zum Spiel geäußert. die bestätigte, dass 80 Millionen PS5s verkauft wurden.

Nach der Übersetzung über einen Dolmetscher (danke, VGC) ging CFO Lin Tao auf Marathon ein, indem er versprach, dass das Spiel in diesem Geschäftsjahr auf den Markt kommen wird, was bedeutet, dass wir damit rechnen können, den Titel vor Ende März 2026 zu spielen.

"Erstens, etwa Marathon, wie wir es in der Prognose berücksichtigt haben, wir erwarten, dass der Start innerhalb des Geschäftsjahres erfolgen wird. Abgesehen davon ist dies keine Verpflichtung. Es gibt noch keine offizielle Ankündigung."

Tao fährt fort: "Wir nehmen jetzt Änderungen in der Entwicklung vor und basierend auf den Fortschritten glauben wir, dass wir im Herbst mitteilen können, wann wir [Marathon ] veröffentlichen können, entweder von Bungie oder PlayStation."

Tao nutzte diesen Moment auch, um über Sonys große Pläne für Bungie zu sprechen, die darin bestehen, seine unabhängigere Natur aufzugeben und das Unternehmen stattdessen stärker in die PlayStation Studios -Familie zu integrieren. Zu der Frage, wie das abläuft, fügt Tao folgendes hinzu.

"Wir haben eine Strukturreform durchlaufen, wie wir letztes Jahr angekündigt haben, so dass diese Unabhängigkeit leichter wird, und Bungie wird eine Rolle, die immer mehr Teil der PlayStation Studios wird, und die Integration schreitet voran. Wenn man das also langfristig als einen fortlaufenden Prozess sehen kann, ist die Richtung [für Bungie], Teil der PlayStation Studios zu werden."

Erwarten Sie also, dass mehr Informationen zu Marathon eher früher als später veröffentlicht werden, da Tao daran glaubt, dass das Spiel irgendwann erscheinen und nicht abgesagt wird, und erklärt, dass "wir jetzt die Probleme beheben, also glauben wir, dass dieser Start stattfinden wird. Wenn dieser Start abgesagt wird, müssten wir die Bewertung revidieren, aber das wird bis jetzt nicht erwartet."