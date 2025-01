Der CEO von Warhammer wünscht sich einen weiteren Space Marine II in der Zukunft des Unternehmens

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II war eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres 2024. Millionen von verkauften Exemplaren, Tausende von gespielten Stunden und viele, viele Tyraniden, die im Namen des Imperators getötet wurden. Es war nicht nur ein großer Gewinn für Saber und Focus, sondern auch für den Besitzer des Warhammer-geistigen Eigentums, Games Workshop.

In einem kürzlich veröffentlichten Ergebnisbericht (via GameSpot) sagte Kevin Rountree, CEO von Games Workshop, dass er nach Space Marine II den nächsten großen Erfolg anstrebt. "Wir sind uns bewusst, dass Erfolge wie diese für Warhammer in der Welt der Videospiele keine Selbstverständlichkeit sind. Offensichtlich sind wir auf der Suche nach dem nächsten. Wir bleiben vorsichtig, wenn wir Lizenzeinnahmen prognostizieren", sagte er.

Obwohl er sich wünscht, dass der Blitz zweimal einschlägt, ist Rountree vorsichtig optimistisch, was die Zukunft von Warhammer und Videospielen angeht. Er weiß, dass trotz der Popularität des Settings dieser große Erfolg nicht bei jedem Warhammer-Videospiel garantiert ist. Da Space Marine II das Setting jedoch wieder auf die Landkarte bringt, kann die nächste große Videospielveröffentlichung von Warhammer vielleicht einen ähnlichen Einfluss haben.