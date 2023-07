Der CEO von Ubisoft ist bei der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft an Bord

HQ

Ein Großteil der Gespräche über die 68,7 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft dreht sich darum, wie sie sich auf die Verbraucher auswirken wird. Wir hören nicht oft von anderen Publishern und Spieleentwicklern, aber der CEO von Ubisoft, Yves Guillemot, hat jetzt seine Meinung zu der Fusion geteilt.

In einem Earnings Call (danke, Eurogamer) erklärte Guillemot: "Ich denke, es ist eine gute Nachricht, dass die Transaktion zustande kommen kann, weil sie wirklich die Macht von IPs zeigt und wohin sich die Branche entwickelt. Es wird also in Zukunft viele Möglichkeiten für alle Unternehmen geben.

"Es zeigt auch den Wert von IPs, die jetzt auf Konsolen und PCs, aber auch auf Mobilgeräten verfügbar sein können und zu mehr weltweiten Marken werden können - und wenn wir sagen, dass es weltweit ist, ist es wirklich überall auf der Welt - und das ist eine fantastische Gelegenheit."

Um dies zu ergänzen und weiter auf den King und den mobilen Teil der Fusion einzugehen, sagte Guillemot: "Microsoft sagt, dass der mobile Teil des Activision-Deals wichtig ist, also stehen alle Investitionen, die wir tätigen, um im mobilen Bereich stärker zu werden, auch im Einklang damit, so dass all diese Elemente dazu beitragen werden, den Wert des Unternehmens zu steigern."

Ubisoft ist ein Publisher, der sich nicht gescheut hat, sich auf dem Markt für mobile Spiele zu engagieren, da allein in diesem Geschäftsjahr Assassin's Creed Codename Jade, The Division Resurgence und Rainbow Six Mobile auf den Markt zu kommen scheinen.

Bist du mit Ubisofts Sicht auf die Fusion einverstanden?