Der CEO von Take-Two wird den Preis noch nicht verraten Grand Theft Auto VI

Während sich Spekulationen um den Preis für Grand Theft Auto VI abzeichnen, weigert sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick, noch etwas Wichtiges zu verraten. Er kommentiert jedoch, dass Rockstar und Take-Two gerne mehr Wert liefern, als sie verlangen.

"Jetzt wird diese Ankündigung von Rockstar zu gegebener Zeit kommen." Zelnick sagte gegenüber Variety, als er nach dem Preis von GTA VI gefragt wurde. "Unser Ziel ist es immer, mehr Wert zu liefern, als wir berechnen, daher haben wir schon immer variable Preise im Unternehmen."

Gerüchte über einen Preis von 100 US-Dollar für Grand Theft Auto VI kursieren schon seit einiger Zeit im Internet, wobei einige Analysten glauben, dass dies der Grundpreis für das Spiel sein könnte. Andere glauben, dass Rockstar mit speziellen Sammlereditionen einen höheren Preis anstreben wird, etwas, das Zelnick möglicherweise angedeutet hat.

"Wie Sie wissen, besteht der Ansatz der Branche darin, zu einem Premium-Preis auf den Markt zu kommen, manchmal mit Sondereditionen, und im Laufe der Zeit in der Regel den Preis zu senken, um die Gesamtgröße des Marktes zu erhöhen", sagte er. "Wir machen genau dasselbe. Ich denke, wahrscheinlich mehr als die meisten anderen konzentrieren wir uns darauf, sicherzustellen, dass das Erlebnis großartig ist, nicht nur, weil das Spiel selbst großartig ist, sondern auch, weil die Verbraucher einen fairen Preis dafür bezahlt haben."

Obwohl sich die Medien derzeit stark auf Grand Theft Auto VI konzentrieren, erfreuen sich Zelnick und Take-Two derzeit eines besser als erwarteten Umsatzquartals und freuen sich auf starke Ergebnisse für Mafia: The Old Country, Borderlands 4 und weitere Veröffentlichungen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.