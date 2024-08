Der CEO von Take-Two sieht keinen großen Nutzen darin, große Spiele vom ersten Tag an auf Abonnementdienste zu bringen

HQ

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, hat sich mit seiner Meinung zu großen Veröffentlichungen, die am ersten Tag bei Abonnementdiensten erscheinen, zu Wort gemeldet. Da Call of Duty: Black Ops 6 dieses Jahr in den Game Pass kommt, erwarten wir eine gewisse Veränderung in der Art und Weise, wie große Veröffentlichungen behandelt werden.

Für Zelnick ist es jedoch Business as usual, obwohl er einen kleinen Vorteil in der Entscheidung sieht, ein großes Spiel am ersten Tag in einen Abonnementdienst zu bringen. "Ich denke, dass das Angebot eines Frontline-Titels mit einem Premium-Preis in einem Abonnementdienst, Tag und Datum, die Verbraucher zumindest für einen bestimmten Zeitraum zu diesem Abonnementdienst drängen wird", sagte er gegenüber Gamesindustry.biz.

Trotzdem scheint Zelnick nicht daran zu glauben, dass es langfristig positiv sein wird, da er sagt, dass Take-Two keine ähnliche Politik verfolgen wird. "Nein, es wird unsere Entscheidungen nicht beeinflussen, weil unsere Entscheidungen rational sind."

