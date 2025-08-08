Der CEO von Take-Two sagt: "Gut ist das neue Schlechte" für Gaming

HQ

Wie gut sollte ein gutes Spiel sein? Da die Bewertungen von 7ern und 8ern für den durchschnittlichen Gamer jetzt nicht mehr allzu beeindruckend erscheinen, wird der Druck auf die Studios ausgeübt, etwas zu schaffen, das sich wie ein Must-Play-Titel anfühlt, anstatt wie eine Veröffentlichung, auf die die Leute auf einen Rabatt warten können, um sie zu spielen.

Das scheint die Verzögerung von Bioshock 4 bei Take-Two verursacht zu haben. Zumindest bot Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, im Gespräch mit IGN diese Erklärung für die jüngste Überarbeitung des Nachfolgers und die längere Entwicklungszeit an. "Ich denke, es spiegelt die Tatsache wider, dass die Verbraucher mit zunehmender Reife der Unterhaltungsunternehmen nach Qualität suchen und jeder erkennt, dass der Verbraucher sehr anspruchsvoll ist, und das zu Recht", sagte er.

"Die Strategie dieses Unternehmens war es schon immer, die beste Unterhaltung zu machen, nicht unbedingt die meiste Unterhaltung. Natürlich sind wir manchmal zu kurz gekommen, aber ehrlich gesagt ein paar wertvolle Male. Und ich denke, einige unserer Konkurrenten haben vielleicht etwas spät am Tag erkannt, dass die Verbraucher damit nicht einverstanden sind. Das Gute ist das neue Böse, das Große ist das Neue Großartige. Und unser Ziel ist es, alles außergewöhnlich zu machen."

Zelnick gibt dann zu, dass er andere Studios nicht kritisieren wollte, denn Spiele zu entwickeln ist "wirklich hartes Zeug, und man möchte jemanden nicht dafür kritisieren, dass er an seinem kreativen Talent festhält, ihn unterstützt und versucht, ein großartiges Ergebnis zu erzielen."