Der CEO von Take-Two erklärt, warum er sich weigerte, Grand Theft Auto VI zu spielen

Wann immer Führungskräfte oder Anzüge in Bezug auf Spiele angesprochen werden, gibt es oft die Vorstellung, dass Leute ohne viel Erfahrung ihr Gewicht in die Waagschale werfen und Entscheidungen treffen, die den Kreativen überlassen werden sollten. Laut Take-Two-CEO Strauss Zelnick ist das jedoch das Letzte, was er tun möchte.

Im Gespräch mit CNBC (via GamesRadar) verriet Zelnick, dass ihm die Chance angeboten wurde, Grand Theft Auto VI zu spielen, die er aber ablehnte. "Ich bin kein Gamer, nicht viel - ich spiele keine Videospiele, ich bin nicht der oberste Konsument", sagte er.

"Ich denke, es ist wahrscheinlich ein Fehler, als CEO der Hauptverbraucher in der Unterhaltungsbranche zu sein", fuhr er fort. "Ich war nicht der Hauptkonsument im Filmgeschäft, im Fernsehgeschäft oder im Musikgeschäft, obwohl ich sicherlich ein Drehbuch lesen konnte und ich Musik definitiv liebe... Aber das ist nicht meine Aufgabe."

Zelnick erklärte, dass er seine Rolle als eine sieht, in der er "die besten Talente in der Branche anziehen, halten und motivieren und ihnen dann aus dem Weg gehen muss".

Es scheint ein fairer Ansatz zu sein, einer, von dem wir uns vorstellen können, dass Zelnick ihn auch aufgreifen muss, weil es einfach zu viele Spiele unter dem 2K-Banner gibt, als dass er in irgendeiner Weise an allen beteiligt sein könnte.

Grand Theft Auto VI wird am 26. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PS5 veröffentlicht.