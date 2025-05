Der CEO von Take-Two erklärt die Verzögerung von Grand Theft Auto VI und sagt, dass es nicht so lange ist, wie wir denken

HQ

2025 schien ein Monsterjahr für den Publisher Take-Two Interactive zu werden. Civilization VII, Mafia: The Old Country, Borderlands 4 und Grand Theft Auto VI ? Es klingt zu schön, um wahr zu sein, und das war es auch, denn das letzte Spiel auf dieser Liste wurde stattdessen auf 2026 verschoben.

Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, scheint die Verzögerung jedoch nicht als allzu großen Schlag zu betrachten. In einem Interview mit VentureBeat erklärte Zelnick, warum sich das Spiel verzögerte. "Wir sind hier bei Take-Two ständig auf der Suche nach Perfektion. Im Großen und Ganzen benötigt Rockstar Games manchmal mehr Zeit. In diesem Fall, um dieses bahnbrechende Projekt auf dem Niveau zu liefern, das seine Fans verlangen", sagte er.

Die Verzögerung schien damals tatsächlich eine ziemlich große zu sein, da wir das Spiel im Herbst dieses Jahres erwartet hatten und nun auf das Ende des Frühlings 2026 blicken. Zelnick sagte jedoch, dass die Verzögerung anscheinend eine ist, die die Veröffentlichung des Spiels um weniger als sechs Monate nach hinten verschiebt.

Auf die Frage, warum das neue Datum so konkret sei, antwortete Zelnick, dass sie sich normalerweise, wenn Take-Two ein bestimmtes Datum ankündigt, daran halten. Wenn es ein Spiel gibt, das sich nicht an diese Regeln hält, dann ist es natürlich Grand Theft Auto VI, also müssen wir abwarten und sehen, ob es jetzt im Mai erscheint.

Grand Theft Auto VI wird am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.