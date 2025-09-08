Der CEO von Sony Pictures glaubt nicht, dass KPop Demon Hunters ein todsicherer Kinoerfolg gewesen wäre

HQ

Netflix im Jahr 2025 wurde nicht durch Squid Game oder Wednesday definiert, sondern durch KPop Demon Hunters, einen Animationsfilm, der auf dem Streamer debütierte und schnell zu einem der größten Projekte aller Zeiten wurde, insbesondere zu seinem größten abendfüllenden Angebot.

Dieser Erfolg hat viele dazu veranlasst, sich zu fragen, ob Sony die richtige Entscheidung getroffen hat, den Film an Netflix zu verkaufen, anstatt ihn als Teil seiner eigenen Projekte in die Kinos zu bringen. Obwohl dies eine sehr berechtigte Frage ist, glaubt Ravi Ahuja, CEO von Sony Pictures, nicht, dass es so einfach ist.

Im Gespräch mit The Wrap äußerte sich Ahuja: "Ich denke, es war im richtigen Zuhause. Unsere Mission ist es, großartige Inhalte zu erstellen und das richtige Zuhause zu finden. Und ich glaube, 'KPop Demon Hunters' war Netflix. Könnte es theatralisch gewesen sein? Das ist schwer zu sagen. Es ist möglich, aber ich glaube nicht, dass es so offensichtlich ist."

Wenn man bedenkt, dass Fortsetzungen des Films auf dem Weg sind, wird Netflix vielleicht versuchen, dem Nachfolger etwas Zeit im Kinorampenlicht zu geben, bevor er sein großes Netflix-Debüt feiert, so wie es viele seiner Preisanwärter reflektieren, einschließlich des kommenden Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.