Der CEO von Saber Interactive erklärt John Carpenters Beteiligung an Toxic Commando

Erst gestern konnten wir ein paar kurze Eindrücke und Gedanken zu John Carpenter's Toxic Commando teilen, einem kommenden Action-FPS von Saber Interactive, der sich dank der Art und Weise, wie er Ideen aus früheren Werken des Studios wie Warhammer 40,000: Space Marine II und World War Z enthält, wie das ultimative Saber Spiel anfühlt und wie er auch das epische Swarm Engine verwendet.

Aber obwohl das alles schön und gut ist, werden viele zu diesem Spiel strömen, nicht wegen seines Saber -Erbes, sondern wegen des Namens, der mit seinem Titel verbunden ist: John Carpenter. Ja, der legendäre Horror-Regisseur und -Liebhaber hat dazu beigetragen, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, aber was bedeutet das letztendlich für das Spiel selbst? Wir haben den CEO von Saber, Tim Willits, nach der Beteiligung von Carpenter an dem Spiel gefragt, woraufhin er uns sagte:

"Ja, es war eine große Ehre, mit Mr. Carpenter zusammenzuarbeiten. Als wir bei Saber an diesem Spiel arbeiteten, wollten wir die Action-Atmosphäre der 80er Jahre einfangen, die Filme der frühen 90er Jahre. Und niemand hat es besser gemacht als John. Also traten wir mit der Idee an ihn heran. Er half bei Dingen wie dem Setting, einem Teil der Geschichte. Er schrieb Musik. Und dann haben wir noch eine Hommage an einige seiner Filme. Wir konnten sie nicht alle lizenzieren, aber wenn Sie ein Fan von Carpenter-Filmen sind, werden Sie einige Easter Eggs sehen, und das sollte Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

Was die Frage betrifft, wie diese Ostereier aussehen werden, verriet Willits keine Bohnen, aber er erklärte, wie die Idee von Toxic Commando dem Team ermöglichte, auf kreative Weise wirklich aufs Ganze zu gehen. Zu diesem Zweck sagte er uns:

"In World War Z sind wir durch menschliche Zombies begrenzt. Und in Space Marine 2 sind wir durch das Universum begrenzt. Aber in diesem Spiel sind wir durch unsere Vorstellungskraft begrenzt. Wir haben so verrücktes, übertriebenes, verrücktes Zeug. Das ist lächerlich."

Schauen Sie sich das vollständige John Carpenter's Toxic Commando Interview unten an.