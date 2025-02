Der CEO von Quantic Dream bestätigt, dass sie von den Entlassungen bei NetEase nicht betroffen waren

HQ

Der Entwickler von Detroit: Become Human und Star Wars Eclipse, Quantic Dream, hat bestätigt, dass er von den jüngsten Entlassungen bei NetEase nicht betroffen war. Das Unternehmen entließ eine große Anzahl von Mitarbeitern, darunter ein ganzes Support-Team für Marvel Rivals im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen.

Eines der Studios, das völlig unversehrt davonkam, war Quantic Dream, wie der CEO des Studios, Guillaume de Fondaumière, auf LinkedIn bestätigte. "David Cage und ich möchten uns bei den Fans und Freunden bedanken, die sich in den letzten Tagen wegen Quantic Dream an uns gewandt haben. Wir möchten allen versichern, dass unsere Studios in Paris und Montreal davon nicht betroffen sind. Wir entwickeln unsere Projekte mit Hochdruck weiter", schreibt er.

"Im Jahr 2024 haben wir den höchsten Umsatz in unserer Geschichte erzielt, was auf die außergewöhnliche Leistung unserer Backkatalog-Titel zurückzuführen ist." Fondaumière fügte hinzu und zeigte, dass Quantic Dream immer noch Geld verdient, auch wenn Star Wars Eclipse noch Jahre entfernt ist.