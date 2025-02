Der CEO von Pokémon Company möchte, dass Pokémon sein 100-jähriges Jubiläum feiert

HQ

Gestern war der Pokémon-Tag, eine Feier rund um Taschenmonster, und auch wenn der Livestream des Tages ein wenig zu wünschen übrig ließ, hat Tsunekazu Ishihara, CEO von The Pokémon Company, große Pläne für die Zukunft der IP.

Im Gespräch mit der BBC vermied Ishihara es, irgendetwas über das bevorstehende 30-jährige Jubiläum der Spiele zu bestätigen, und sprach stattdessen über die ferne Zukunft. "Wenn wir uns weiterhin auf unsere Mission konzentrieren, kann Pokémon wahrscheinlich bis zu seinem 50. oder 100. Jubiläum weitermachen", sagte er. "Aber wenn wir selbstgefällig werden und mit dem Strom schwimmen, geht es mit Pokémon bergab."

Pokémon hat viel von seiner Popularität abzuhängen. Als privates Unternehmen darf es sich ausschließlich auf Pokémon konzentrieren, aber das bedeutet, dass es in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn der Hype um Taschenmonster abflaut. "Pokémon ist das Einzige, was wir in der Pokémon Company tun", sagt Ishihara. "Der Gewinn, den wir mit Pokémon erzielen, wird also in Pokémon reinvestiert... Wir werden pleite gehen, wenn Pokémon nicht mehr beliebt ist, ich glaube nicht, dass [die Aktionäre] das mögen würden."

Trotzdem ist Pokémon bis heute unglaublich beliebt und die Liebe zu den Spielen und anderen Hobbys ist über Generationen gewachsen. Vielleicht gibt es einen Tag, an dem die Menschen zu etwas anderem übergehen, aber wir können uns nicht vorstellen, dass das in absehbarer Zeit passieren wird.