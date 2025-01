Der CEO von OpenAI glaubt, dass 2025 das Jahr sein wird, in dem wir auf superintelligente KI treffen werden

HQ

Wir sehen bereits fast täglich Verbesserungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, Veränderungen, die sich in den meisten Fällen auf die Belegschaften auswirken und viele dazu veranlassen, misstrauisch zu sein und sich sogar Sorgen um ihre zukünftige Arbeitsplatzsicherheit zu machen. Für die Unterhaltungsbranche hat dies in den letzten Jahren zu ernsthaften Streiks geführt, und dies ist zweifellos nur die Spitze des Eisbergs, da eine führende Persönlichkeit im Bereich der KI uns nun einen Einblick in das gegeben hat, was als nächstes kommen könnte und wie schnell wir es sehen könnten.

In einem Blogbeitrag, der auf die jüngsten Ereignisse zurückblickt und auch ein wenig in die Zukunft blickt, hat OpenAI-CEO Sam Altman erklärt, dass er glaubt, dass 2025 das Jahr sein wird, in dem wir mit superintelligenter künstlicher Intelligenz vertraut gemacht werden. Was das eigentlich ist, ist zwar ziemlich selbsterklärend, aber Altman führt es weiter aus und erklärt es weiter.

"Mit Superintelligenz können wir alles andere tun. Superintelligente Werkzeuge könnten wissenschaftliche Entdeckungen und Innovationen massiv beschleunigen, weit über das hinaus, wozu wir alleine in der Lage sind, und im Gegenzug den Wohlstand und den Wohlstand massiv steigern."

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als ob KI in diesem Jahr einen noch größeren Teil unseres täglichen Lebens einnehmen könnte, vor allem, wenn die Superintelligenz den Erwartungen, die Altman formuliert hat, auch nur annähernd gerecht wird.