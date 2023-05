Der CEO von Nvidia nimmt eine Gehaltskürzung von 2,5 Millionen US-Dollar hin

HQ

Jensen Hueng, CEO von Nvidia, nimmt aufgrund der schlechten Umsätze des Unternehmens im Jahr 2022 eine Gehaltskürzung in Kauf. Das bedeutet, dass er nur 21.35 Millionen US-Dollar einstreichen wird. Mein Herz weint.

Ein Großteil dieses Gehalts würde auf Aktienprämien zurückzuführen sein, wobei Huengs tatsächliches Gehalt etwas mehr als 1 Million US-Dollar beträgt. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation, in der sich der größte Teil der Welt befindet, konnte Nvidia seine Ziele jedoch nicht erreichen.

"Wir hatten ein hartes Jahr 2022", heißt es in einem Statement von Nvidia. "Unser Geschäft wurde durch wirtschaftlichen Gegenwind, geopolitische Spannungen und eine Produktlieferkette, die von starker Knappheit zu Überfluss schwankte, beeinträchtigt. NVIDIANs haben sich jeder Herausforderung gestellt und gleichzeitig neue Technologien und Fähigkeiten entwickelt, die uns in den Mittelpunkt der aufregendsten Möglichkeiten in der Geschichte des Computings stellen."

Da die RTX 40-Serie in diesem Jahr jedoch mehr GPUs produziert, scheint es immer noch so, als ob Nvidia eher früher als später wieder auf Kurs sein wird, was bedeutet, dass Hueng nicht allzu lange ohne seine paar zusätzlichen Millionen Dollar leiden muss.

Danke, PC Gamer.