Der CEO von Nvidia gibt Aufschlüsselung, wie sie KI einsetzen

KI ist vielleicht nicht die böse, seelenzermalmende Technologie, als die sie oft dargestellt wird, und kann tatsächlich einige echte, greifbare Vorteile haben.

Der Vorbehalt dabei ist natürlich, dass die Unternehmen, die KI einsetzen, sie ethisch und zum Wohle aller einsetzen, anstatt zu versuchen, Künstler und dergleichen aus irgendeinem Grund zu ersetzen.

Nvidia CEO Jensen Huang scheint zu versuchen, mit KI auf die richtige Seite der Geschichte zu kommen, und hat kürzlich darüber gesprochen, wie wichtig sie für ihre Systeme ist und wie die Implementierung von KI in Nvidia Produkten zu Vorteilen für alle führt.

Huang sagte: "In unserem Unternehmen verwenden wir es für Computergrafiken. Ohne KI können wir keine Computergrafik mehr machen. Wir berechnen ein Pixel, wir leiten das andere auf 32 ab. Ich meine, es ist unglaublich.

"Und so halluzinieren wir, wenn man so will, die anderen 32, und es sieht zeitlich stabil aus, es sieht fotorealistisch aus, und die Bildqualität ist unglaublich, die Leistung ist unglaublich.

"Die Berechnung eines Pixels erfordert viel Energie. Das ist Berechnung. Die Schlussfolgerung der anderen 32 erfordert sehr wenig Energie, und Sie können sie unglaublich schnell durchführen. Eine der Erkenntnisse besteht also nicht nur darin, das Modell zu trainieren - es geht darum, das Modell zu verwenden."

Um es ganz offen zu sagen, obwohl dies darauf hindeutet, dass Nvidia - das größte Computerunternehmen der Welt - auf KI angewiesen sind, und ich bin mir nicht sicher, wie ich darüber denke, aber die Methode macht Sinn.

Was die breiteren Vorteile betrifft, die mich auf die Seite des Spektrums kippen, die nicht in PanikSkynet gerät, sagte Huang: "Wenn es die KI nicht gäbe, würde die Arbeit, die wir in der Robotik, in der digitalen Biologie und in fast jedem Tech-Biounternehmen, das ich heutzutage treffe, auf Nvidia aufbauen.

"Die Erzeugung kleiner Moleküle, virtuelles Screening, ich meine - einfach dieser ganze Bereich wird zum ersten Mal mit der computergestützten Wirkstoffforschung aufgrund von KI neu erfunden. Es wird also unglaubliche Arbeit geleistet."

Ich will ehrlich sein, ich weiß nicht allzu viel über KI. Aber so sehr ich auch für bessere Grafik bin, wenn ich Spiele spiele, das ist es, was KI sein sollte und schon immer hätte sein sollen, also ist es schön zu sehen, dass der Platzhirsch von Nvidia das erkennt, und ich hoffe, dass die Technologie so weiter implementiert wird (danke, PC Gamer).