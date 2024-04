Der CEO von Moon Studios will, dass PlayStation und Nintendo "den Early Access annehmen"

HQ

Das Konzept eines Videospiels, das als Early-Access-Titel debütiert, ist ein brisantes, etwas, das wir kürzlich in einer unserer Videoshows ausführlich diskutiert haben. Da No Rest for the Wicked, das vom Ori-Entwickler Moon Studios entwickelt wurde, die neueste große Early-Access-Ankunft ist, ist das Gesprächsthema um Early Access wieder entfacht worden, etwas, das Moon Studios '-CEO Thomas Mahler kürzlich in einem langen X-Beitrag angesprochen hat.

Mahler merkt an, dass die Entscheidung, No Rest for the Wicked als Early-Access-Projekt zu starten , "eine der besten Entscheidungen war, die wir hätten treffen können". Auf die Frage, warum dies der Fall ist, merkt er an, dass das Feedback, das das Team von echten Spielern und nicht von einer Fokusgruppe erhalten kann, von entscheidender Bedeutung ist, und auch, wie es den Entwicklern ermöglicht, "ein Produkt im Laufe der Zeit wirklich zu perfektionieren" und es nicht überstürzt auf den Markt bringen zu müssen, indem sie Bereiche kürzen, um die Zeitbeschränkungen einzuhalten.

Er fügt hinzu, dass er hofft, dass sowohl PlayStation als auch Nintendo das Konzept des Early Access annehmen werden, denn "letztendlich wollen die Leute einfach nur großartige Spiele spielen. Es sollte keine Rolle spielen, wie das Spiel entwickelt wurde, sondern nur, dass es so war, und wenn die Spieler keine großartige Erfahrung auf Ihrer Plattform spielen können, tun Sie Ihrem Publikum einen Bärendienst."

Stimmen Sie Mahler zu, oder kaufen Sie lieber ein Spiel, wenn es "vollständig" ist?