Der CEO von Lamborghini sagt, die Verzögerung von Elektrofahrzeugen sei "der richtige Weg".

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Wie Sie vielleicht schon wissen, ist es etwa drei Jahre her, seit Lamborghini ihr erstes Elektroauto, den Lanzador, vorgestellt hat. Derzeit hat das Auto noch kein tatsächliches Veröffentlichungsdatum, sollte aber ursprünglich 2028 auf den Markt kommen. Dann wurden sowohl der Lanzador als auch eine elektrische Version des Urus auf mindestens 2030 verschoben.

In einem Interview mit CNBC verteidigte CEO Stephan Winkelmann dieses Design und sagt Folgendes:

"Es war der richtige Weg für uns, aber jede Marke, jedes Unternehmen muss selbst entscheiden. Unsere Entscheidung, von [traditionellem Verbrennungsmotor] auf Plug-in umzusteigen, war für uns sehr wichtig, und es hat sich bewährt – Wir sprechen nicht über unsere Konkurrenten... Aber jeder hat seine eigene Strategie. Indem man den Markt beobachtet... wir haben gesehen, dass die Akzeptanzkurve [von Elektrofahrzeugen] für unseren Kundentyp nicht steigt, und deshalb haben wir beschlossen, von einem vollelektrischen Auto zu einem Plug-in-Hybrid umzusteigen", sagte er.

Man könnte den Markt betrachten und die Übernahme durch Elektrofahrzeuge als langsamer ansehen, aber das ist hauptsächlich in den USA und nicht bei allen Herstellern, die das erleben.

Für den Moment ist Lamborghinis Haltung klar: Die Marke ist nicht gegen Elektrofahrzeuge, weigert sich aber, einen Elektro-Supersportwagen auf den Markt zu bringen, bevor die Kunden tatsächlich einen wollen. Und da Ferrari derzeit den Großteil der Kritik auf sich nimmt, könnte sich Lamborghini zunehmend bestätigt fühlen, noch etwas länger abzuwarten.