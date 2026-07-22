Der CEO von Jagex möchte RuneScape das beste MMO der Welt werden

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Jon Bellamy ist der CEO von Jagex, dem Studio hinter dem MMORPG RuneScape. Obwohl es inzwischen eine große Auswahl solcher Spiele gibt, insbesondere nach dem Aufkommen asiatischer Titel vor einigen Jahren, schaffen es nur zwei westliche Giganten, an der Spitze zu bleiben: Blizzards World of Warcraft und RuneScape selbst. Aber jetzt will es vom zweiten Platz zum besten MMO der Welt werden. "Unser Traum ist es nicht, die zweitgrößte MMO-Marke der Welt zu sein, sondern die Nummer eins", sagte er in einem Interview mit The Game Business. "Es gibt eine riesige Lücke zwischen uns und der Nummer eins, aber wenn wir es richtig machen, wissen wir, dass wir sie schließen können."

RuneScape macht die Dinge schon seit einiger Zeit etwas anders, um diese Leistung zu erreichen. Vielleicht die bedeutendste Entscheidung – und auch die umstrittenste für die Investoren – war die Abschaffung der Treasure Hunter-Monetarisierungsstufe im Jahr 2025, die durch Mikrotransaktionen einen Schub für Beute und Erfahrung bot. Bellay sagt, dass nach dieser Entscheidung die Einnahmen aus dem Spiel – das nun sein 25-jähriges Jubiläum feiert – deutlich gesunken sind, aber die Spielerschaft stabilisiert statt zurückgegangen ist, wie es seit Jahren der Fall war.

Und sehr bald werden wir mehr Details zu diesem Plan erfahren, RuneScape ganz an die Spitze der MMO-Welt zu bringen, denn wie der CEO von Jagex enthüllt hat, wird es am 3. Oktober einen großen Livestream über das Spiel und seine Roadmap geben.

"Die Grundlage für Wachstum zu legen ist nicht dasselbe wie zu erwarten, dass Wachstum einfach durch das Legen dieses Fundaments geschieht. Man muss etwas anbieten, um Menschen anzuziehen. Wir haben die Grundlagen gelegt; Wir haben im letzten Jahr nicht nur diese Monetarisierungsschicht entfernt, sondern auch einen Großteil der Umständlichkeit und Schwierigkeit des Spiels überarbeitet."

"Mir wurde sehr klar gesagt, ich solle nichts verraten, aber am 3. Oktober auf dem RuneFest werden wir ankündigen, wie es wäre, ein Fest auf den Tisch zu bringen, um aktiv Leute zurückzugewinnen, und das wird viel früher geschehen, als viele erwarten."

Hast du in den letzten 25 Jahren RuneScape ausprobiert? Was könnte Jagex tun, damit du es ausprobierst?