Der CEO von Insomniac Games geht nach 30 Jahren in den Ruhestand

Der CEO von Insomniac Games, Ted Price, tritt nach satten drei Jahrzehnten im Unternehmen zurück. Price wird sich aus der gesamten Spieleindustrie zurückziehen, wie er in einer neuen Nachricht an die Fans über den Sony-Blog schrieb.

Price geht nicht sofort in den Ruhestand, da er Ende März gehen wird, und er sagte: "Nach über 30 Jahren an der Spitze von Insomniac hatte ich das Gefühl, dass es einfach an der Zeit war, zur Seite zu treten und anderen den Weg für unser Team zu ebnen."

Es scheint, dass es im CEO-Supermarkt einen Drei-für-Eins-Deal gab, als Insomniac nach einem Ersatz für Price suchte, denn jetzt wird es von Chad Dezern, Ryan Schneider und Jen Huang geleitet, die jeweils Co-Studioleiter werden.

"Viele Jahre lang haben Chad, Jen und Ryan maßgeblich dazu beigetragen, Insomniac zu dem zu machen, was wir heute sind." Price schrieb. "Ich habe gesehen, wie jeder hier große Initiativen geleitet hat, die das Leben von Insomniacs positiv verändert haben. Darüber hinaus haben sie immer wieder die Art von Zusammenarbeit und Transparenz bewiesen, die Teil unserer DNA ist. Und ebenso wichtig ist, dass sich ihre Fähigkeiten wirklich ergänzen."

Price beendet die Nachricht mit einem Dankeschön an alle Fans und Spieler, und wir möchten auch jemandem, der drei Jahrzehnte lang geholfen hat, ein großartiges Studio zu schmieden, einen glücklichen Ruhestand aussprechen.