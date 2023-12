Der CEO von Illumination will seine Marke so weit ausbauen, dass sie so bekannt ist wie Pixar und Disney

HQ

Illumination ist vielleicht nicht der erste Name, an den Sie denken, wenn Sie Animationsfilme hören, aber die Marke hat seit ihrer Gründung einige äußerst profitable Filme herausgebracht. Die Nachfolger "Ich – Einfach unverbesserlich" und "Die Minions", die "Sing"-Filme und der "Super Mario Bros."-Film haben Illumination alle auf die Landkarte gebracht.

Laut CEO Chris Meledandri ist die Arbeit am Aufbau der Marke Illumination jedoch erst zur Hälfte abgeschlossen. Im Podcast "The Town" (via CartoonBrew) sprach Meledandri darüber, wie er möchte, dass Illumination in Bezug auf die Markenbekanntheit mit Disney und Pixar mithalten kann.

"Ich denke, wir sind ungefähr bei der Hälfte der Entwicklung der Marke Illumination angelangt", sagte er. "Es ist noch nicht an einem Punkt, an dem es das Schicksal eines Films in irgendeiner Weise verändern kann. Wir sind ungefähr auf einem Niveau, das etwa halb so hoch ist wie das von Disney und Pixar. Was für mich eine große Leistung ist, weil wir viel jünger sind und nur einen Bruchteil der Disney-Filme gemacht haben."

Was hältst du von Illumination?