Der CEO von Gearbox, Randy Pitchford, steht wegen früherer Äußerungen scherzhaft unter Beschuss

HQ

Mit der kürzlichen Ankündigung von Borderlands 4 auf der diesjährigen Gamescom kam auch die Information, dass der Titel auf die Steam Plattform zurückkehren würde, nachdem Borderlands 3 nur auf dem PC über den Epic Games Store erhältlich war.

Damals im Jahr 2019 sagte Pitchford: "Vom Standpunkt der Erfolgsbilanz aus erwarte ich, dass die Investitionen von Epic in Technologie die von Valve deutlich übertreffen werden.

"Wenn wir auf Steam in fünf oder zehn Jahren zurückblicken, könnte es so aussehen, als ob ein sterbendes Geschäft und andere, wettbewerbsfähige Geschäfte der richtige Ort sein werden."

Nun, fünf Jahre später hat Steam die Präsenz des Epic Games Stores auf dem Markt kaum bemerkt und ist immer noch sehr erfolgreich, also hat Pitchford einige Witze aus der Community zu hören.

So lustig es auch sein mag, auf seine Kosten zu lachen, die Stimmung von Pitchford ist hier letztendlich gut. Sein Hauptargument, dass er alternative Läden bevorzugt, weil sie die Künstler besser unterstützen als die Einzelhändler, ist ein gutes, aber letztlich unterstützt kein Geschäft den Konsumenten so gut wie Steam es derzeit tut, und das ist Epic zum Verhängnis geworden.

Während Epic als Unternehmen mit Titeln wie Fortnite großen Erfolg hatten, ist es als Shop etwas glanzlos - ein Geschäftsmodell, das sich auf so viele (umstritten unerwünschte) kostenlose Spiele wie möglich und mehr (umstritten unerwünschte) Exklusivtitel konzentriert, ist einfach nicht für Kunden geeignet, die ein gutes Einkaufserlebnis und eine große Auswahl an Titeln wünschen. Und da Valve seine eigenen Cash Cows wie Counter-Strike 2, Dota 2, Team Fortress 2 und seine Umsatzkürzung von 30 % hat, sieht es nicht so aus, als würde es in absehbarer Zeit irgendwohin gehen, auch wenn Epic Games eine ebenso große Brieftasche hat, um die man herumschwingen kann (danke, PC Gamer).