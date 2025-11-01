Der CEO von Gearbox glaubt nicht, dass Gaming seinen Citizen Kane noch hat

HQ

Obwohl es viele Spiele gibt, die von ihren Fans als Meisterwerke geschätzt werden, glaubt Randy Pitchford von Gearbox nicht, dass das Gaming dieses Niveau noch ganz erreicht hat. Zumindest hatten wir noch nicht so etwas wie das, was Citizen Kane für den Film war.

In einer neuen Dokumentation über die Veröffentlichung von Borderlands 4, die von Shacknews (via GamesRadar) veröffentlicht wurde, sagt Pitchford, dass er denkt, dass Spiele im Vergleich zum Film "gerade erst anfangen".

"Ich finde es toll, dass wir gerade erst anfangen." sagte Pitchford. "Wir hatten noch nicht einmal unseren Citizen Kane, geschweige denn Jurassic Park oder Star Wars. Wir sind gerade dabei, diesen Scheiß herauszufinden. Aber es macht Spaß."

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Pitchford denkt, dass keine Spiele Meisterwerke sind, aber es ist wahrscheinlicher, dass er meint, dass die Spieleindustrie viel Potenzial hat und noch keine Veröffentlichung gesehen hat, die das Medium wirklich definiert. Es ist möglich, dass wir nie das sehen werden, was Pitchford den Citizen Kane unter den Spielen nennen würde, aber das wird die Entwickler nicht davon abhalten, jedes Mal alles zu geben, wenn sie versuchen, ein eigenes Meisterwerk zu schaffen.