Der CEO von Formula E meint, die Hybrid-Formel 1 "ergibt keinen Sinn" und wird wieder so sein wie früher

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Die Formel 1 hat in dieser Saison 2026 Hybridmotoren eingeführt, was zwischen Fans, Teams und sogar Fahrern stark umstritten war; einige verteidigen sie (wie der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton), andere verabscheuen sie (wie der vierfache Weltmeister Max Verstappen). Der Einsatz von Elektroautos im Motorsport ist nichts Neues: Die Formel E macht das seit 2014. Es ist die prestigeträchtigste Einsitzer-Meisterschaft mit Elektroautos, die seit 2020 offiziell von der FIA als Weltmeisterschaft anerkannt ist – wenn auch deutlich weniger populär –.

Letztes Wochenende hielt die Formel E erstmals in Madrid, Spanien, mit Runde 6 der Saison 2025/26, die im Dezember 2025 in São Paulo begann und im August 2026 in London enden wird. Formel-E-Mitbegründer und CEO Alberto Longo sprach mit AS über die Vergleiche zwischen der Formel E und der neuen Formel 1 und sagte, er "verstehe nicht, warum die Formel 1 zunehmend in Richtung unserer Art der Rennen geht", und sagte sogar voraus, dass die Formel 1 wieder so wird wie früher.

"Als wir diese Meisterschaft ins Leben gerufen haben, haben wir dies mit der Absicht getan, neue Leute für den Sport zu gewinnen – mit Rennen, die es zuvor noch nie gegeben hatte", erklärte Longo. "Am Ende laufen beide Meisterschaften auf dieselbe Art von Rennen zu: Energieeffizienz, nicht reine Leistung, was von Motorsportfans historisch bestätigt wurde. Wir bieten etwas völlig anderes."

"Dieses Hybrid-F1 ergibt keinen Sinn und bietet eine Art von Rennen, die wir seit 12 Jahren machen. Das erweist sich für sie als etwas kompliziert, selbst die Fahrer verstehen es nicht, und deshalb sehen wir die Kritik von den Beteiligten", fügte Longo hinzu. "Verstappen so über seine eigene Meisterschaft sprechen zu hören, kann die Formel 1 nicht tolerieren, also glaube ich, dass es umgekehrt wird, sie kehren zu Verbrennungsmotoren zurück und bleiben ihrem Rennstil treu."