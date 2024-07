Der CEO von Electronic Arts sagt, er verhandle mit SAG-AFTRA, um eine Einigung zu erzielen

HQ

Die Streiks in Hollywood im letzten Jahr haben uns daran erinnert, wie wichtig es ist, die Interessen der Drehbuchautoren, Schauspieler und kurz gesagt aller Arbeiter in der Film- und Fernsehindustrie zu verteidigen. 118 Tage lang haben sie praktisch die gesamte amerikanische Filmindustrie lahmgelegt, und wir werden die Folgen auch in den kommenden Jahren noch spüren, aufgrund von Verzögerungen bei der Produktion von Filmen und Serien. Jetzt sind die Akteure der Videospielindustrie an der Reihe, sich zu verteidigen, und seit dem 25. Juli befindet sich die SAG-AFTRA in einem Streik, bei dem alle Projekte mit Schauspielern, die sich seit weniger als einem Jahr in der Entwicklung befinden, entzogen werden, bis eine Einigung erzielt wird, die sich um den Einsatz von KI dreht.

Es scheint jedoch, dass die Videospielfirmen nicht vorhaben, den Streik so lange in die Länge zu ziehen, wie es die großen Film- und Fernsehproduktionsfirmen getan haben. Der CEO von Electronic Arts Andrew Wilson antwortete bei der Präsentation der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025 auf eine Frage, in der er versicherte, dass der Streik kurzfristig keine Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit haben wird und dass sie die Verhandlungen direkt vorantreiben werden:

"Lassen Sie mich zunächst sagen, dass wir unsere Talente und Spieler sehr schätzen, die ein wichtiger Teil unserer Arbeit sind, um die unglaublichen Unterhaltungserlebnisse zu liefern, die unsere Spieler auf der ganzen Welt genießen (...) Dies ist keine EA-spezifische Situation, es ist eine branchenspezifische Situation, und wir arbeiten fleißig daran, am Tisch zu verhandeln."

"Wir sind entschlossen, weiterhin in gutem Glauben zu verhandeln und hoffen, dass die Parteien unsere Probleme am Verhandlungstisch schnell lösen können. Wir erwarten jedoch keine signifikanten kurzfristigen Auswirkungen auf EA."

Darüber hinaus gibt es auch Ausnahmen vom Streik, wie z. B. den Grand Theft Auto VI-Vertrag von Take-Two, dessen Entwicklung ebenfalls nicht beeinträchtigt wird.