Der CEO von EA glaubt, dass die Marke "FIFA" ihre Fußballserie zurückgehalten hat

Coole Nerd-Fakten zu FIFA 22 nach 22 Tagen

am 22. Oktober 2021 um 16:45 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Electronic Arts teilt uns an diesem Freitag ein paar informative Details über die Gewohnheiten und Aktivitäten der FIFA-22-Spieler in den letzten drei Wochen mit. In...