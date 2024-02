Der CEO von Disney reagiert auf die Klage von Gina Carano mit einem einzigen Wort

HQ

Niemand hat übersehen, dass die ehemalige The Mandalorian-Schauspielerin und MMA-Kämpferin Gina Carano Disney und Lucasfilm wegen unrechtmäßiger Entlassung und Diskriminierung verklagen will. In der Klage sagt Gina, dass sie gefeuert wurde, weil sie ihre Meinung in den sozialen Medien geäußert hat, und will, dass das Gericht Lucasfilm zwingt, ihr die Rolle der Cara Dune zurückzugeben.

Um die Klage zu finanzieren, nimmt sie die Hilfe des Twitter-Eigentümers Elon Musk in Anspruch, der im vergangenen August in den sozialen Medien ankündigte, dass er jedem helfen würde, der aufgrund von Diskriminierung entlassen wurde, weil er seine Meinung geäußert oder etwas geliked hat. Carano schrieb auf Twitter über die Situation:

"Vor ein paar Monaten erhielt ich eine E-Mail von einem Anwalt, der von X beauftragt worden war, meine Geschichte und viele andere zu untersuchen. Nachdem ich ihnen in den letzten Monaten so viele Informationen geschickt habe, wie ich sammeln konnte, haben meine jetzigen Anwälte und X von ganzem Herzen an meinen Fall geglaubt und machen weiter. Ich möchte Elon Musk & X meine tiefste Dankbarkeit und meinen Dank dafür aussprechen, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, meinen Fall ans Licht zu bringen."

Sie schrieb auch, dass sie, wenn der Prozess gut verläuft, dort weitermachen möchte, wo sie aufgehört hat.

"Ich möchte meine Reise fortsetzen, Geschichten zu erzählen und daran teilzunehmen, was meine größte Leidenschaft ist und alles, wofür ich so hart gearbeitet habe."

Als CNBC Disney-CEO Bob Iger während einer Telefonkonferenz mit Investoren am Mittwoch (danke, GameSpot) fragte, was er davon halte, dass Musk Carano in der Klage unterstützt, war die Antwort nur ein Wort:

"Keine".

Laut der Klage haben Disney und Lucasfilm sie belästigt und auf eine schwarze Liste gesetzt, bis zu dem Punkt, an dem sie ihre Karriere als Schauspielerin zerstörte, als sie sich weigerte, ihre Ansichten über Black Lives Matter, Wahlbetrug und geschlechtsneutrale Pronomen zu teilen.

Sie argumentiert, dass sie wegen ihrer kulturellen und religiösen Überzeugungen gefeuert wurde und dass sie als Frau besonders hart bestraft wurde, während die Fehltritte ihrer Schauspielkollegen ignoriert wurden. In diesem Fall bezieht sie sich auf Pedro Pascals Social-Media-Posts, in denen er Präsident Donald Trump mit Hitler vergleicht.

Im Februar 2021 verlor Carano ihre Rolle als Cara Dune und konnte nicht in Staffel 3 von The Mandalorian auftreten. Und nicht nur dort wurde sie entfernt, da Hasbro, die Firma hinter dem Cara Dune-Merch, alle seine Waren mit ihrem Konterfei zurückgezogen hat.

Es gab eine lange Reihe von Tweets, die ihr wahrscheinlich zum Verhängnis wurden, aber derjenige, der Disney wahrscheinlich das Fass zum Überlaufen brachte, war wahrscheinlich dieser Beitrag:

"Die meisten Menschen wissen heute nicht, dass die Regierung, um an den Punkt zu gelangen, an dem Nazi-Soldaten Tausende von Juden zusammentreiben konnten, zuerst ihre eigenen Nachbarn dazu brachte, sie zu hassen, nur weil sie Juden waren. Wie unterscheidet sich das davon, jemanden wegen seiner politischen Ansichten zu hassen?"