Der CEO von Discord tritt zurück und wird durch den ehemaligen Manager von Activision Blizzard King ersetzt

HQ

Discord steht vor einem massiven Führungswechsel, da die soziale Plattform bekannt gegeben hat, dass ihr Mitbegründer und langjähriger CEO Jason Citron von seiner Hauptrolle zurücktritt und stattdessen eineActivision Blizzard King ehemalige Führungskraft überlässt.

Wie in einer Pressemitteilung bestätigt, wird darauf hingewiesen, dass Humam Sakhnini der neue CEO von Discord werden wird, wobei Sahknini auch dem Vorstand des Unternehmens beitreten wird, in dem Citron weiterhin Mitglied sein wird. Es wird angemerkt, dass Citron Sahknini auch in Zukunft in seiner neuen Rolle als Berater des CEO helfen wird.

Über seinen Ausstieg aus der CEO-Position sagte Citron: "Der Aufbau von Discord in den letzten zehn Jahren war eine der lohnendsten Erfahrungen meines Lebens. Von Anfang an war es unsere Mission, Menschen rund um Spiele zusammenzubringen. Es ist eine Mission, der ich meine Karriere gewidmet habe, und ich bin zuversichtlich, dass die Übergabe der Fackel an Humam die richtige Entwicklung für die Zukunft von Discord ist. Seine tiefgreifende Expertise in der Gaming-Branche und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen bei gleichzeitiger Förderung echter Freundschaften durch Spielen und gemeinsame Erfahrungen positionieren uns perfekt für unsere nächste Wachstumsphase. Ich glaube, dass dieser Übergang unsere Dynamik beschleunigen und Discord, unseren Verbrauchern, Partnern und dem gesamten Gaming-Ökosystem in den kommenden Jahren noch größere Möglichkeiten eröffnen wird."

Sahknini baute auch darauf auf, indem er hinzufügte: "Was Jason und Discord-Mitbegründer und CTO Stan Vishnevskiy aufgebaut haben, ist wirklich bemerkenswert – eine Plattform mit einer unbestreitbaren Produkt-Markt-Passung, auf der sich Hunderte von Millionen Menschen über ihre Leidenschaft für Spiele und gemeinsame Interessen verbinden. Ich freue mich darauf, mit Stan und dem talentierten Team von Discord zusammenzuarbeiten, um unser Geschäft zu skalieren und gleichzeitig der Kernmission des Unternehmens und der besonderen Verbindung, die es zu den Spieler-Communities hat, treu zu bleiben. Wir stehen noch am Anfang des Einflusses von Spielen auf Unterhaltung und Kultur, und Discord ist perfekt positioniert, um in dieser Zukunft eine zentrale Rolle zu spielen."

Werbung:

Glaubst du, dass diese Änderung für die Zukunft von Discord von Vorteil sein wird?