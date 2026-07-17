Der CEO von Atlético de Madrid bestätigt, dass Julián Álvarez nicht für 100, 150 oder 200 Millionen Euro verkauft wird

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Der CEO von Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, hat ein Video veröffentlicht, in dem er erneut die Tür für einen Transfer von Julián Álvarez abschließt. Stunden vor dem WM-Finale, in dem Álvarez einer der argentinischen Stars sein soll, veröffentlichte Atleti ein kurzes Video mit Gil Marín, in dem er sagte, dass sie ihn nicht einmal für 100, 150 oder 200 Millionen Euro verkaufen werden.

"Meine Absicht ist klar, ebenso wie die des Clubs. Wir haben dem Spieler, seinem Agenten und dem Barça-Präsidenten Folgendes klargemacht: Atlético ist der perfekte Ort auf der Welt für Julián, und er ist der ideale Stürmer für Atlético. Wir wollen ihn behalten.

"Ich habe kürzlich Aussagen vom Präsidenten von Barça gehört, in denen er sagte, dass das Angebot, das sie Atlético de Madrid gemacht haben, nicht unbegrenzt sei, und die einzige mögliche Antwort ist, dass unsere Antwort tatsächlich unbegrenzt ist: Wir wollen ihn nicht versetzen, und wir werden ein Angebot von 100, 150 oder 200 Millionen für Julián Álvarez nicht annehmen."

Früher bei der Weltmeisterschaft sorgte Julián Álvarez für Schlagzeilen, als er sagte, er wolle seine Träume verwirklichen und bat Atleti, ihn gehen zu lassen. Doch trotz anhaltender Versuche von Barça gab Joan Laporta diese Woche in einem Interview mit El Larguero schließlich zu, dass ihr Angebot nicht unbegrenzt sein wird und "es wird eine Zeit kommen, in der wir entscheiden müssen, ob wir das Angebot beibehalten oder nicht, und es wird davon abhängen, wie sich diese letzten zwei Juliwochen entwickeln".