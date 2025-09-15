Der CEO von Asetek SimSports erklärt, warum sie keine aktiven Pedale herstellen

HQ

Die Sim-Racing-Szene ist in letzter Zeit explodiert, mit unzähligen Fans, die nach Premium-Ausrüstung suchen, um simulierte Renntitel noch immersiver zu machen. Bei Gamereactor berichten wir routinemäßig über neue Sim-Racing-Hardware, und wenn Sie dieser Berichterstattung folgen, werden Sie möglicherweise einen deutlichen Mangel an aktiven Pedalen des Herstellers Asetek SimSports bemerken. Also, warum ist das so?

Wir haben uns auf der Gamescom mit Gründer und CEO André Eriksen zusammengesetzt, wo wir ein wenig über die neueste Hardware gesprochen haben, die das Unternehmen herstellt, und darüber, ob es sich seine Konkurrenten ansieht, um festzustellen, ob es ein Produkt in einer besseren oder günstigeren Form anbieten kann. Dies führte die Diskussion natürlich zu aktiven Pedalen und warum Asetek sie nicht herstellt.

"Ich würde es so ausdrücken: Du bist arrogant, wenn du deine Konkurrenten nicht beobachtest. Das machen wir auch, aber ich meine, man kann sich unsere Produkte ansehen. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwelche Wettbewerber angeschaut haben und gesagt haben, das machen wir mal, wir können es billiger oder besser machen. Wir sind unsere eigene Identität und wir machen die Dinge auf unsere Weise.

"Eine sehr häufige Frage, die wir bekommen, ist: Warum machst du keine aktiven Pedale? Und es gibt jetzt mindestens zwei oder drei Unternehmen, die das tun. Und das ist ein gutes Beispiel, wo wir intern, wo mich die Leute fragen und sagen, warum sollten wir das tun? Glauben wir, dass wir es wesentlich besser machen können? Nein. Glauben wir, dass wir es wesentlich billiger machen können? Nein. Warum sollten wir das also tun? Die Antwort für uns ist stattdessen, dass wir diesen sehr super hochwertigen Bremszylinder hergestellt haben, wie Sie vor sich sehen können, diesen Thorpe 2 Bremszylinder, es ist ein echtes Hydrauliksystem. Apropos Wettbewerb: Viele Wettbewerber beanspruchen Hydrauliksysteme. Es handelt sich nicht um hydraulische Systeme. Wissen Sie, unseres ist wirklich ein echtes Hydrauliksystem. Und anstelle des aktiven Pedals werden wir mit einem ABS-Modul kommen. Und dieses Modul ist das gleiche, das Sie in Ihrem Auto haben. Keine Simulation, es ist das einzig Wahre. Wenn deine Gaming-Software oder dein Simulator dir also sagt, jetzt bin ich im ABS, dann wird dein Pedal in einem echten Auto sein. Es ist keine Simulation, es ist dasselbe."

Wir haben Eriksen auch gefragt, ob der Fokus von Asetek ausschließlich auf Sim-Racing-fokussierter Hardware liegt oder ob es sich auch um Arcade-Renntitel handelt und wie es den Fans dieser Projekte Hardware präsentieren kann.

"Ja, das tut es. Dieses ABS ist also noch nicht auf dem Markt, und es kann ein Jahr dauern, bis es herauskommt oder so ähnlich. Aber es ist ein guter Punkt, denn ja, wenn Sie ein Hardcore-Sim-Racer sind, haben Sie einen Spieltitel, der das richtige Signal unterstützt, und Sie haben die Radeingabe von allen vier Rädern. Aber seien wir ehrlich, es ist eine Nische. Aber was wäre, wenn Sie in unserer Software die Bremse kalibrieren und sagen könnten, ich bremse jetzt, ich wähle einfach eine Zahl, 10 Stangen. Und für meinen Gaming-Titel sage ich einfach, wenn ich jetzt 12 Balken drücke, will ich das ABS-Gefühl. Dann bist du also völlig unabhängig vom Spiel und brauchst das Hardcore-Setup nicht wirklich. Sie können es einfach in die Software einfügen."

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Eriksen unten an, um mehr über die neueste Hardware von Asetek zu erfahren und wie das Unternehmen in Zukunft weiter innovativ sein wird.