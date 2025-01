Der CEO von Arrowhead will im kommenden Film ein Blutbad der Stars

HQ

Die mitHelldivers II Spannung erwartete Verfilmung hat die Frage aufgeworfen, wie die intensive Action und das Chaos des Spiels erfolgreich auf die große Leinwand übertragen werden können. Der CEO von Arrowhead, Shams Jorjani, äußerte sich in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag dazu und enthüllte seine kühne Vision für den Film. Laut Jorjani wäre der ideale Ansatz, so viele A-Promis wie möglich zu zeigen – nur um sie dann fast sofort in brutalen, gewalttätigen Szenen zu töten. Auch wenn diese Idee für einen Blockbuster-Film seltsam klingen mag, spiegelt sie die energiegeladene, kompromisslose Action des Spiels und Jorjanis Wunsch nach einer unerwarteten Wendung wider. Es bleibt abzuwarten, ob der Film einen so unkonventionellen Weg einschlagen wird, aber die Fans können nicht anders, als sich zu fragen, was es tatsächlich auf die Leinwand schaffen wird.

Welchen Star würdest du am meisten freuen, wenn er ein brutales Ende findet?