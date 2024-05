Der CEO von Arrowhead ist mit den Balance-Patches von Helldivers II nicht zufrieden

HQ

Jetzt, wo wir das ganze PSN-Debakel hinter uns haben, können Helldivers II -Spieler wieder das tun, was sie am besten können, und das ist, sich darüber zu beschweren, dass eine von zehn massiven Explosivwaffen nicht mehr ganz so explodiert wie früher.

Natürlich nur ein Scherz. Die Spieler haben einige der Balance-Patches von Arrowhead kritisiert, da sie der Balance Vorrang vor dem Spaß einräumen, was CEO Johan Pilestedt verstehen kann. Auf Twitter/X stimmte er zu, dass das Team in einigen Bereichen zu weit gegangen ist.

"Ja, ich denke, wir sind in einigen Bereichen zu weit gegangen", schrieb er. "Ich werde mit dem Team über die Herangehensweise an die Balance sprechen. Es fühlt sich an, als ob jedes Mal, wenn jemand etwas lustig findet, der Spaß verloren geht."

Das bedeutet also, dass die Quasar-Kanone vielleicht mit der Zeit wieder gut werden könnte. Mit Helldivers II ist es schwierig, da die Spieler das Gefühl haben sollten, dass sie gegen Armeen von Bots und Bugs wie zickige, schlecht vorbereitete Menschen sind, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass sie auch coole Sachen machen können.

Was hältst du von den Änderungen an Helldivers II ?