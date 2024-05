Der CEO von Arrowhead feiert Sonys Haltungsänderung auf Steam auf die originellste Art und Weise

HQ

Dass sich die Videospielbranche an einem Scheideweg befindet, erwähnen wir praktisch jeden Tag bei jeder Nachricht über interne Umstrukturierungen, Entlassungen und Studioschließungen. Die großen Unternehmen (die die Investitionen in die Titel bereitstellen und kontrollieren) haben viel mehr Kontakt zur sich ändernden Meinung der Community, und es sind die unabhängigen Studios, die ein besseres Verständnis dafür zu haben scheinen, was die Spieler spielen wollen und wie sie es ihnen vermitteln können. Larian ist einer der führenden Vertreter, ebenso wie Arrowhead Studios.

Heute Morgen gab es dank Helldivers II eine komplette Umkehrung von Sonys PC-Publishing-Richtlinien. Das Spiel von Arrowhead ist nicht nur eine Geldmaschine als Live-Service, es ist auch einer der wenigen Titel heute, bei denen es gelungen ist, eine Meta und In-Game-Systeme zu schaffen, die das Modell funktionieren und gedeihen lassen. Die Kontroverse vom letzten Wochenende hat die harte Arbeit der letzten Monate fast zunichte gemacht, aber Arrowhead-CEO Johan Pilestedt hat gezeigt, dass er weiß, wie man das Ruder herumreißt und die Spieler wieder auf seine Seite bringt.

Was Sie auf dem Bild sehen können, das der Entwickler gepostet hat, ist die aktuelle aktualisierte Grafik der negativen Bewertungen, die Helldivers 2 auf Steam gesammelt hat, die Pilestedt in einen neuen Umhang (ein rein kosmetisches Accessoire) für die Spieler verwandeln will. Offensichtlich wurde der Vorschlag von einem Großteil der Gemeinschaft (nicht ohne einige Witze) begrüßt, und es scheint, dass Helldivers II in kürzester Zeit dieses dunkle Wochenende hinter sich lassen wird, an dem die Tyrannei die Demokratie auf der Supererde fast besiegt hätte.