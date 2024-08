Der CEO von Amazon Games sagt, dass KI immer nur die "wirklich langweiligen Teile" der Entwicklung ersetzen wird

HQ

Im Moment ist einer der Hauptstreitpunkte im Bereich der Spieleentwicklung die Verwendung von KI, um bestimmte Aspekte der Entwicklung entweder zu ergänzen oder zu ersetzen. Die Mitglieder der SAG-AFTRA befinden sich zum Beispiel derzeit im Streik, da sie Branchenführer sind und diese Organisation sich nicht über ihre Nutzung einigen kann.

Christoph Hartman, CEO von Amazon Games, wurde in einem Interview mit IGN nach dem Einsatz von KI gefragt und bestand darauf, dass KI nicht bereit ist, den Menschen zu ersetzen, da der Großteil der Programmierung ein kreatives Feld ist. Aber er sagte, dass es die "langweiligen Teile" der Entwicklung ersetzen könnte.

"Ich meine, ich muss vorsichtig sein, was hier ist, weil wir ein großes Unternehmen sind und mit all diesen Organisationen zu tun haben, also möchte ich nicht wirklich in die Mitte geraten. Aber wenn wir über KI sprechen, wird sie uns hoffentlich helfen, neue Gameplay-Ideen zu haben, was nichts damit zu tun hat, jemandem Arbeit abzunehmen. Und speziell für Spiele haben wir nicht wirklich Schauspiel... Der Großteil des Teams sitzt in der Programmierung und das wird nicht verschwinden, denn da dreht sich alles um Innovation. Wenn es etwas braucht, dann werden es wirklich die langweiligen Teile sein."

Hartman war in der Vergangenheit ziemlich offen für den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung, insbesondere um die Dinge zu beschleunigen, aber er hat sich nicht erneut auf diese Unterstützung festgelegt.

Es ist derzeit nicht bekannt, ob kommende Amazon Games-Projekte KI in nennenswerter Weise nutzen.