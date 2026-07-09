Der CEO des Entwicklers Grand Theft Auto: The Trilogy gibt zu, dass die Fans recht hatten, verteidigt Spiele aber als spaßig

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In einem seltenen Fehltritt bei allem rund um GTA wurde Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition zu vielen Beschwerden der Spieler geführt. Die Performance des Spiels wurde größtenteils zerstört und schien den Preis nicht wert zu sein, wenn man bedenkt, wie grob die drei Spiele bei der Veröffentlichung waren. Während der Entwickler Grove Street Games inzwischen GTA: The Trilogy - Definitive Edition verbessert hat, hat sein CEO die Spiele bereits zum Start verteidigt.

"Was GTA Trilogy: Definitive Edition betrifft, stimmte ich den meisten Reaktionen zu", sagte Thomas Williamson in einem kürzlichen Interview mit Wccftech. Williamson sagte jedoch, dass er mit der Reaktion auf die Veröffentlichung von der Entwicklungsseite nicht einverstanden sei.

"Am Ende des Tages, wenn man sich die Hintergrund-Metriken dieser Spiele ansieht, gab es viele Leute, die sie gespielt und wirklich Spaß daran haben. Es gab auch viele Menschen, die mehr wollten, und ich kann es ihnen nicht verdenken. Wir alle sehen diese Spiele als wirklich, wirklich wichtige Meilensteine in der Spielgeschichte, daher bin ich dankbar, die Gelegenheit gehabt zu haben, an ihnen zu arbeiten. Ich stimme auch zu, dass ich nicht glaube, dass es jemals eine perfekte Redux davon geben wird, die nicht von Rockstar selbst gemacht wird. Wenn ihr Rockstar North-Team das übernehmen und irgendeine verrückte Sache machen würde, wäre das großartig. Aber die Realität dessen, was es war, vermischte sich auch irgendwie mit der Nostalgie der Menschen", sagte er.

Angesichts dessen, wie beschäftigt Rockstar voraussichtlich für den Rest der Zeit mit Red Dead- und Grand Theft Auto-Spielen sein wird, bezweifeln wir, dass sie sich jemals umdrehen und sich alte Projekte ansehen werden, was bedeutet, dass Williamson gewissermaßen recht hat zu glauben, dass jeder andere Entwickler Kritik bekommen wird. Die anfängliche Gegenreaktion auf Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition ist heutzutage weitgehend abgeklungen, da die Remasters von Vice City und San Andreas auf Steam positive Bewertungen erhalten haben.